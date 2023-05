Ibrahimovic troque une Ferrari à 500 000€ contre une à 2 M€

Faut-il s’appeler Ibrahimovic pour se rendre chez le concessionnaire en Ferrari pour repartir avec une autre Ferrari… quatre fois plus chère!

Comme de nombreux footballeurs, Zlatan Ibrahimovic est un adepte des voitures de luxe. Le géant suédois a même instauré une sorte de rituel, qui consiste à s’acheter une voiture lors de chacun de ses anniversaires. En octobre dernier, pour célébrer ses 41 ans, l’attaquant de l’AC Milan s’était offert une Ferrari Daytona SP3 à 2 millions d’euros. Comme le rapporte The Sun, le numéro 11 des Rossoneri a troqué une de ses Ferrari estimée à 500 000 euros pour avoir cette dernière.

D’après le tabloïd anglais, Ibrahimovic et sa compagne se sont rendus chez le concessionnaire automobile pour procéder à l’opération. Anecdote amusante, la voiture que le couple a troqué n’est autre que la Ferrari SF90 Stradale que l’attaquant, international suédois, avait achetée pour ses 40 ans. Autrement dit, pour célébrer ses 41 ans, Ibrahimovic s’est offert une voiture haut de gamme, en troquant un bolide de luxe qu’il avait choisi pour fêter son entrée parmi les quadragénaires, un an plus tôt.

Une Ferrari Daytona SP3 pour son 41ème anniversaire

En fin connaisseur et admirateur du constructeur automobile italien, Zlatan Ibrahimovic a évidemment choisi ce qui se fait de mieux, la Ferrari Daytona SP3. Produit en série limitée à seulement 599 exemplaires, ce modèle a été fait en hommage aux prototypes des années 1960. Sous le capot, avec son moteur V12 et ses 840 chevaux, elle est capable d’absorber le 0 à 100 km/h en seulement 2,86 secondes. Un véritable bijou avec lequel l’ancien buteur du PSG arpente les routes de Milan.