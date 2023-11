Harry Kane a trouvé sa maison à 80 000€/mois

Harry Kane a enfin trouvé une maison pour s’installer en Bavière.

Les nuits dans la suite la plus chère d’Allemagne, à près de 10 000 euros par jour, c’en est désormais fini pour l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane. Le footballeur le plus cher de l’histoire du pays, depuis son transfert à 103 millions d’euros de Tottenham l’été dernier a trouvé une maison où poser ses valises avec sa famille, selon les révélations conjointes de la presse allemande et britannique.

Harry Kane a trouvé sa villa chez un ancien du Bayern

Le média The Athletic évoque l’ancienne demeure d’un joueur du Bayern Munich sans citer son nom, tandis que le Morgen Post donne des détails de la villa. Son prix d’abord, puisque Harry Kane n’en sera que le locataire, moyennant près de 80 000 euros mensuels. A ce tarif, l’attaquant et capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre devrait avoir entre autres commodités, huit chambres, deux piscines et un cinéma privé.

Terminée les nuits dans la suite la plus chère du pays

Harry Kane a fait parler de lui outre-Rhin et outre-Manche car The Sun prétendait à son sujet que les nuits qu’il passe dans la suite de l’hôtel Vier Jahreszeiten valait déjà l’équivalent d’un million de factures ; une information largement nuancée par la presse allemande. Harry Kane, 30 ans, a paraphé un contrat sur trois ans à 25 millions d’euros brut mensuels avec le Bayern Munich.