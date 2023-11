Non la facture d’hôtel de Harry Kane n’est pas d’1M€

S’il est vrai que Harry Kane loge dans la suite la plus chère de Bavière, la note de l’Anglais ne s’élève pas au million d’euros comme le suggère le média The Sun.

L’attaquant Harry Kane (30 ans) est arrivé à l’été 2023 au Bayern Munich, mais l’Anglais (transfert le plus cher de l’histoire de la Bundesliga à 100 millions d’euros payés à Tottenham Hotspur) n’a pas encore trouvé de maison pour lui et sa famille dans sa nouvelle ville. Depuis son arrivée en Bavière, il loge donc à l’hôtel le plus exclusif de la région, le Vier Jahreszeiten Kempinski.

Harry Kane loge à l’hôtel depuis qu’il a signé au Bayern Munich

Le capitaine des Three Lions a pris quartier dans la Suite Maximilian, la plus chère de l’établissement, où les nuits peuvent se facturer jusqu’à 11 000 euros. Ce qui fait donc écrire au journal britannique The Sun que les coûts de cette situation s’élèvent déjà à plus du million d’euros ! Alerté par le chiffre colossal de la note le journal Bild est allé aux renseignements auprès du Bayern Munich, qui confirme que « les chiffres mentionnés par The Sun sont nettement trop élevés ». Comprendre qu’il existe un arrangement entre le club et la direction de l’hôtel.

Jupp Heynckes est resté presque un an dans la même suite de l’hôtel

Et le quotidien national allemand de préciser que sinon, la facture finale a été démesurément supérieure le temps où Jupp Heynckes a dirigé le Bayern Munich puisqu’après avoir succédé à Carlo Ancelotti, licencié le stratège allemand a vécu la même situation que Harry Kane en longeant dans la même suite sans discontinuer du mois d’octobre 2017 à la fin de l’été 2018.