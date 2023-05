Georgina Rodriguez devient la 1re propriétaire au monde de cette voiture

Georgina Rodriguez a reçu la première des mille Smart#1 Launch Edition.

Comme il le montre quelques fois sur ses réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo aime les voitures et possède même un garage à plus de 20 millions d’euros. Une passion que le quintuple Ballon d’Or partage visiblement avec sa compagne, Georgina Rodriguez. Comme le rapporte le quotidien catalan Mundo Deportivo, la mannequin hispano-argentine est devenue la première propriétaire au monde à posséder la nouvelle Smart#1.

Georgina Rodriguez est la première propriétaire au monde de la Smart#1

Il s’agit du premier SUV électrique de la marque Smart, propriété à 50% du géant chinois Geely et le constructeur automobile allemand Mercedes. Parmi les quatre versions existantes de la Smart#1, Georgina Rodriguez s’est offert le modèle Launch Edition (édition de lancement, ndlr). Avec ses 272 chevaux sous le capot, cette voiture peut absorber le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Sa capacité d’autonomie, quant à elle, est de 440 kilomètres. Pour se payer cette automobile de luxe, il faut payer 44 790 euros.

Seulement 1 000 exemplaires disponibles en Europe

Toutefois, pour s’offrir ce SUV électrique, avoir beaucoup d’argent ne suffit pas, puisque cette Smart#1 Launch Edition est une édition limitée à 1 000 exemplaires dans toute l’Europe. Une information que la femme d’affaires de 29 ans ne risque pas d’oublier puisque celle-ci est indiquée sur le badge présent sur la console centrale, avec la légende “1 of 1000”. Une particularité qui rappelle celle de la Bugatti Centodieci d’un certain Cristiano Ronaldo.