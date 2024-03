France – Allemagne: La FFF inove au bénéfice des personnes atteintes de déficience visuelle

La FFF et Volkswagen innovent à l’occasion du match France – Allemagne.

Lors du match France-Allemagne ce samedi soir au Groupama Stadium, 14 fans de l’Équipe de France déficients visuels vivront une expérience inédite grâce à un dispositif développé par Volkswagen et Touch2See. La tablette tactile Touch2See permet de suivre les matchs en temps réel grâce à un curseur magnétique qui reproduit les déplacements du ballon et l’intensité de l’action.

Des tablettes pour les personnes atteintes de déficience visuelle

La 3F et son partenaire automobile s’engagent à déployer ce dispositif sur l’ensemble des matchs des Équipes de France masculines et féminines en 2024, et à mettre en avant le sujet de l’accessibilité tout au long de l’année. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la volonté de la FFF d’améliorer l’accessibilité des matchs pour tous les publics, et de l’engagement de Volkswagen en faveur de la mobilité durable.

Une opération en partenariat avec le sponsor automobile de la FFF

« Cette démarche commune avec Volkswagen s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan d’Engagement de la FFF, détaille Amel Bouzoura, la nouvelle directrice de l’engagement de la FFF. Elle répond à notre volonté d’améliorer de manière continue l’accessibilité des matchs que nous organisons. » La tablette Touch2See permet aux personnes déficientes visuelles de suivre les matchs de football en temps réel à l’aide d’un curseur magnétique qui reproduit les déplacements du ballon et l’intensité de l’action, en se connectant au flux vidéo du match.