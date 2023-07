FC Nantes: Salaire, valorisation, contrat, les chiffres de Djordje Petrovic sur le mercato

Les supporters du FC Nantes pourraient accueillir un gardien de but international serbe.

Alors que l’incertitude plane sur le futur d’Alban Lafont dans les buts du FC Nantes, le portier de 24 ans n’étant plus qu’à un an de la fin de son contrat et sollicité notamment par le Sporting, au Portugal, le club nantais prospecte en vue de remplacer son numéro un. Selon Ouest France, il a fait de Djordje Petrovic sa priorité sur ce mercato. Jeune gardien serbe de 23 ans, il compte une cape avec sa sélection nationale.

Pour remplacer Lafont, le FC Nantes pense à Djordje Petrovic

Depuis un peu plus d’un an, il a quitté le continent européen pour l’Amérique du nord et le championnat élite, la MLS. Djordje Petrovic défend les couleurs du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert à un peu plus de 900 000 euros. Il en vaut plus aujourd’hui, donné à 3,5 millions d’euros sur ce marché des transferts part Transfermarkt et jusqu’à 5 millions, pour l’Observatoire du football. Cela pour compenser les deux ans et demi qu’il reste contractuellement au joueur.

Un salaire proche de 35 000€/mois avec le Révolution de la Nouvelle-Angleterre

Djordje Petrovic a signé avec la franchise basée à Boston, pour un salaire annuel de 450 000 dollars, bonus compris. Soit un peu moins de 35 000 euros brut mensuels, qui sont près de deux fois et demi moindres, au salaire moyen du vestiaire de l’équipe nantaise.