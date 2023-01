FC Lorient: Une saison 2021-22 dernière à 3,5 M€ de pertes pour les Merlus

Du mieux dans le moins bien ; certes le FC Lorient a bouclé sa saison dernière avec un déficit, mais les pertes se sont réduites. Et l’espoir demeure d’autant que la saison en cours est une vraie réussite.

Quelle fait du bien au FC Lorient, cette saison 2022-2023, jusqu’ici sportivement accomplie. D’abord parce qu’elle permet aux Merlus de croire en un maintien plus rapide et confortable, voire mieux si affinités avec la suite du championnat. Et qu’elle va s’accompagner de fait d’une hausse des recettes, notamment celles liées au merchandising, dont nous avons justement parlé dernièrement sur Sportune.

Elle fait du bien, car l’exercice 2021-2022 précédent s’est soldé par une perte de 3 464 670, au bilan au 30 juin, d’après les éléments comptables déposés, que Sportune a consulté. Contrarié par les effets de la Covid, sur les droits télé et la billetterie au Moustoir, le FCL a néanmoins réduit ses pertes, en 2022, sur celles de la saison 2020-2021 d’avant, conclue sur un résultat négatif de moins 12,304 millions d’euros.

+ 10 M€ gagnés du produit de l’activité sur un an

Un indicateur des plus positifs est la hausse du produit de l’activité (l’addition des recettes des droits de l’audiovisuel, de la billetterie, des partenariats commerciaux, hospitalités, merchandising et autres produits), c’est-à-dire hors marché des transferts ; elle passe de 30 à 40,4 M€. Cela, s’accompagnant en plus d’une (légère) baisse des salaires et charges sociales d’une saison à l’autre, de 29,84 M€ à 26,13 au 30 juin 2022.

Les Merlus brillent et se valorisent sur le marché des transferts

Enfin l’ambition augmente avec les performances des joueurs sur le rectangle vert. Car les hommes que sublime le coach Régis Le Bris se valorisent sur le marché des transferts, à l’instar de l’attaquant Terem Moffi, l’un des plus plébiscités chez les Merlus.