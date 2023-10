FC Barcelone: Les Rolling Stones sur le maillot du Clasico

Les Rolling Stones occuperont l’espace sur le maillot du Barça face au Real Madrid.

Dans le cadre du partenariat du FC Barcelone et de Spotify, le maillot que portera le Barça lors du Clasico du 28 octobre présentera une modification majeure : il portera le célèbre logo « Tongue and Lips » des Rolling Stones, en l’honneur de la sortie de leur nouvel album intitulé ‘Hackney Diamonds’ le 20 octobre.

La « langue » des Stones sur le maillot du Clasico du FC Barcelone

En plus d’apparaître sur le maillot du match entre le Barça et le Real Madrid, le logo des Rolling Stones sera également présent sur le maillot du Barça Féminin lors de leur match de Liga face à Séville le 5 novembre. Les supporters auront l’occasion de célébrer cet événement en achetant deux versions du maillot du match, disponibles à partir du 23 octobre : l’édition limitée FC Barcelona x The Rolling Stones, en 1899 unités, et l’édition limitée FC Barcelona x The Rolling Stones Signed, la plus exclusive, avec seulement 22 modèle de la tunique, portant les signatures des joueurs titulaires des deux matchs (le Clasico et la rencontre des féminines).

Après Drake, Rosalia ou Shakira précédemment

En plus des maillots, une gamme de vêtements spéciaux avec les logos des Stones, de Spotify et du Barça sera mise en vente, comprenant des sweats, des casquettes, des écharpes et d’autres articles incontournables pour les amateurs de musique. L’union entre Spotify et le FC Barcelone montre que ce partenariat va bien au-delà d’une simple marque, offrant une plateforme unique aux artistes pour partager leur travail avec le monde entier. C’est un nouvel hommage musical après Drake, Shakira ou Rosalia qui ont tous déjà eu le même honneur que les Stones, dans le cadre de ce sponsoring singulier.