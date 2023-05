Ex-OL: Lucas Paqueta exhibe son nouveau bolide à 250 000€

C’était un jour de repos, ainsi qu’il l’a commenté sur ses réseaux sociaux, l’ancien milieu de terrain de l’OL Lucas Paqueta l’a mis a profit pour passer du temps avec sa compagne. Et s’afficher publiquement devant son automobile. Nouvelle tel que l’évoque le quotidien national brésilien O’Tempo ; l’international auriverde étant arrivé en août dernier en Angleterre, pour défendre le maillot de West Ham.

Une Ferrari Roma pour Lucas Paqueta

C’est une Ferrari, modèle Roma que le joueur a choisi grise version Grigio Silverstone, plutôt que d’un plus classique rouge chez la marque au cheval cabré. Son moteur à l’avant est un V8 3.9 biturbo, capable de délivrer 620 chevaux. Ses performances sont animales : un 0 à 100 km/h englouti en 3,4 petites secondes et 9,3 secondes pour le 0 à 200 km/h, plus une vitesse de pointe qui tutoie les 320 km/h.

En Mercedes quand il jouait avec l’OL

Il faut plus ou moins compter 250 000 euros, selon les options en plus, pour s’offrir cette Ferrari Roma. Ce n’est pas le seul bolide en la possession de l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais qui possède également une Mercedes-Benz G63. Il l’avait déjà quand il évoluait en France avant de partir pour Londres.