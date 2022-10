Everton: Un site pour adultes offre 200 M€ pour le naming du stade

Un naming « coquin » pour le futur stade d’Everton ? – @MEISarchitects

Annonce sérieuse ou nouveau coup de communication pour faire parler de la marque ? Toujours est-il que, selon le média britannique, Prolific North, un site américain pour adultes, sorte de réseau social basé sur des échanges par webcam, serait disposé à verser 200 millions d’euros, au club d’Everton, pour être le naming du futur écrin de 53 000 places, voulu par les Toffees et espéré pour 2024.

Stripchat souhaiterait devenir naming du stade d’Everton

Le site en question s’appelle Stripchat et son offre serait de 20 millions de dollars (l’équivalent en euros), sur une période de dix ans pour renommer le stade : « Stripchat Sustainability Stadium ». « Si notre offre devait être acceptée, nous ferions un effort concerté pour rendre « Stripchat Sustainability Stadium », le stade le plus progressiste, responsable et durable au monde », explique le vice-président des nouveaux médias de Stripchat, Max Bennett.

Un coup de comm’ ou une ambition réelle de la plateforme américaine ?

Mais Prolific North évoque aussi dans son sujet, les autres tentatives précédente de la plateforme pour adultes, pour s’associer au monde sportif. En juillet, elle a tenté de prendre un espace sur le maillot des Yankees de New York (MLB). Encore avant, elle a tenté de devenir le naming du stade des Saints de la Nouvelle-Orléans (NFL), mais aussi d’occuper l’espace à l’avant du maillot des joueurs de l’Inter, quand celui-ci était en négociation. Contacté par le média, le club d’Everton assure n’avoir reçu aucune offre de manière officielle.