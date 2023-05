Erling Haaland: Une année 2023 à plus de 50 M$ pour le Norvégien

Erling Haaland progresse vite, aussi, au classement des athlètes les mieux payés du monde.

Ce mardi, Forbes a établi un classement des athlètes de moins de 25 ans les mieux payés sur l’année 2023. Si, sans surprise, celui-ci est dominé par Kylian Mbappé – puisqu’il est le troisième sportif le mieux rémunéré – un autre attaquant qui illumine le football mondial est également présent : le numéro 9 de Manchester City, Erling Haaland. D’après le magazine américain, l’international norvégien touchera plus de 50 millions de dollars en 2023.

Erling Haaland touche 52 millions de dollars en 2023

52 millions de dollars – soit 47,9 millions d’euros selon le taux de conversion actuel -, c’est le montant total estimé que touchera Erling Haaland sur l’ensemble de l’année 2023, selon les informations de Forbes. Pour arriver à ce chiffre, le magazine spécialisé indique que l’attaquant de Manchester City perçoit un salaire de 40 millions de dollars annuel. Bien plus qu’un simple joueur de football, l’international norvégien est une star qui attire de nombreuses marques. Haaland touche également 12 millions de dollars grâce à ses sponsors personnels. Toutefois, le cyborg norvégien pourrait en réalité gagner bien plus que ce qu’indique Forbes.

Haaland a signé un contrat record avec Nike

En effet, en mars dernier, Erling Haaland, très demandé par les sponsors, a renouvelé son contrat avec Nike. La marque à la virgule a dû mettre la main à la poche pour prolonger son joyau, puisqu’elle donne désormais plus de 20 millions d’euros chaque année au buteur de Manchester City. Un autre partenaire s’est récemment associé à lui : Dolce & Gabbana. La marque de luxe du duo de stylistes italiens paye 2,3 millions d’euros par an pour être lié à l’un des phénomènes du football mondial. Alors qu’il flambe saison après saison et que sa notoriété ne cesse de croître, nul doute que dans les années à venir ses revenus augmenteront encore de façon spectaculaire.