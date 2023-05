Erling Haaland signe un contrat millionnaire avec Dolce & Gabbana

Erling Haaland en Dolce & Gabbana, des images dont il faudra s’habituer.

Erling Haaland ne fait pas plier que les défenses adverses. « L’homme qui vaut un milliard », pour les clubs de football, selon son agent Rafaela Pimenta, est aussi très bankable pour les sponsors du football. Un peu plus d’un mois après qu’il ait signé une prolongation, record sur le montant, avec l’équipementier Nike, l’attaquant norvégien ajoute un nouveau partenaire commercial, à la liste des commanditaires qui lui sont associés.

Dolce & Gabbana s’offre Haaland pour plus de 2 M€ annuel

Le Daily Mail rapporte qu’il est désormais l’image du duo de stylistes italiens, Dolce & Gabbana qui, pour le recruter, va payer l’équivalent de 2 millions de livres annuelles (2,3 millions d’euros). Cela fait déjà un certain temps qu’Elring Haaland porte et s’affiche sur les réseaux sociaux, avec les vêtements de la marque, dont les très commentés « pyjamas », ou les ensembles qui sont supposés en être. Il a même, précise le média, une chaîne en or avec les lettre D et G en pendentif.

D’autres marques de mode espérait l’avoir pour ambassadeur

« C’est l’homme du moment. Il est massif et Dolce & Gabbana s’est emparé de lui en premier« , dit une source citée par le journal britannique. The Sun de son côté, rapporte que le groupe de mode PrettyLittleThing est aussi désireux de l’embaucher, ajoutant qu’Haaland s’est rendu à Dubaï pour échanger avec son fondateur, Umar Kaman.