Haaland, Mbappé, Neymar: Les contrats de chaussures les plus chers du football

Pour les stars du football, la pratique s’accompagne d’importants contrats en plus gagnés de leurs équipementiers.

Les footballeurs, mieux que des rock stars. Quel meilleur ascenseur social que le ballon rond, qui propulse de jeunes hommes en haut de l’affiche, du jour au lendemain ? Et ce statut, pour quelques-uns, s’accompagne de contrats mirobolants. Ce vendredi dernier jour du mois de mars, Erling Haaland en a confirmé un, en particulier. Celui qui l’unit à la marque Nike qui lui fournit tous ses crampons. En plus de l’habiller sur et hors du rectangle vert.

Les plus gros contrats d'équipementiers de footballeurs : 6. Jack Grealish (Puma) = 12M€/an

Erling Haaland prolonge et augmente son contrat avec Nike

Selon The Athletic, le phénomène norvégien a paraphé une extension avec la marque à la Virgule, qui lui vaudrait de gagner plus de 20 millions d’euros annuels. Dans son cas, comme les autres de ce top 6 à découvrir en images et détails ci-dessus, ce sont des estimations, sachant que les contrats de sponsoring individuels sont généralement fixés entre part fixe, bonus à la performance et royalties sur les collections signatures.

Avec Mbappé, Haaland et Cristiano Ronaldo, la Virgule investit sur les stars

Avant Haaland, son coéquipier de Manchester City, Jack Grealish a lui aussi signé un partenariat juteux avec Puma, qui compte déjà dans ses rangs Neymar, en tant que numéro un sur la rémunération. Avec Lionel Messi chez Adidas, les trois grandes marques du sport sont représentées. Nike est majoritaire dans ce top 6, avec Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, en plus de Erling Haaland.