Salaire, durée, le gros contrat que Grealish aurait signé avec Puma

Jack Grealish est devenu un ambassadeur de la marque Puma.

Depuis le début de l’année 2023, Jack Grealish a décidé de ne plus jouer avec ses crampons Nike, lui préférant celles de la marque Puma. Un geste qui n’a rien d’anodin, puisque, comme attendu depuis plusieurs mois, l’équipementier allemand et l’international anglais ont officialisé leur nouvelle association, il y a quelques jours. Les premières informations sur la durée du contrat ainsi que le salaire n’ont pas tardé à fuiter.

Jack Grealish aurait obtenu un gros salaire et un contrat longue durée avec Puma

Comme le rapporte TalkSport, Jack Grealish toucherait, grâce à ce nouveau contrat, 10 millions d’euros de livres sterling par an, soit 11,2 millions d’euros, et ce jusqu’en 2028. Arrivé à Manchester City en août 2021 pour 117,5 millions d’euros, l’international anglais est le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Avec ce nouveau bail de sponsoring, il est également le footballeur britannique ayant signé le contrat le plus lucratif avec un équipementier.

Jack Grealish avec son coéquipier Kyle Walker et son coach Pep Guardiola

Il n’est pas le premier à quitter Nike pour Puma. Plusieurs joueurs ont réalisé ce changement, depuis 2020. C’est le cas notamment de Neymar Jr, qui a été la première grosse prise du sponsor allemand ces dernières années. En changeant d’équipementier, Jack Grealish rejoint son coéquipier Kyle Walker et son entraîneur Pep Guardiola, dans le pool du sponsor allemand. La marque au félin est d’ailleurs très liée à Manchester City, puisque Puma est sponsor du club depuis juillet 2019, et ce jusqu’en 2029, pour 76 millions d’euros chaque année. Soit 760 millions d’euros sur la durée totale du contrat.