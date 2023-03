Grealish change officiellement d’équipementier. Le contrat serait record

Comme son club, Manchester City, Jack Grealish est devenu un ambassadeur de la marque Puma.

Cette fois est la bonne. Pas vraiment une surprise puisque depuis le début de cette année 2023, Jack Grealish a sciemment rangé ses chaussures Nike au placard, pour ne plus porter que celles de la marque concurrente, Puma. Ce lundi 6 mars, le groupe au félin et son nouveau joueur officialisent conjointement leur nouvelle entente.

Nike c’est fini, Grealish rejoint Puma

Evidemment, rien de la nature de l’accord passé n’a été révélée, pas plus la durée contractuelle entre les deux parties, que le montant du deal. Il serait toutefois record pour le Royaume-Uni, d’après ce que révélait récemment, le très sérieux The Telegraph à ce sujet. Il était question d’un partenariat à plus de 4,5 millions d’euros, comme les contrats qu’avaient Harry Kane ou avant Gareth Bale, avec la marque à la Virgule.

We’re delighted to announce that @JackGrealish is a PUMA. Welcome to the FAM, Jack 🤩#PUMAxJACK pic.twitter.com/sO3FrMyYr8 — PUMA Football (@pumafootball) March 6, 2023

Un contrat qui serait record pour le Royaume-Uni

C’était avant que le média The Athletic révèle les coulisses des discussions entre Haaland et Nike, pour l’extension du contrat de l’attaquant norvégien. Là encore, il est question d’une somme record pour le football international, à plus ou moins 20 millions par an, pour l’attaquant. Mais à al différence de Grealish, l’extension du Cyborg, n’a pas encore été officialisée.