Erling Haaland s’offre un appartement à 3 millions d’euros

Un nouvel appartement dans la ville d’Oslo pour Erling Haaland.

Une autre forme de conclusion à une saison exceptionnelle pour lui, à titre personnel. C’était avant de réussir un triplé rare dans le football, sous son maillot de Manchester City, qu’Erling Haaland a fait sur la fin de ce printemps 2023, l’achat d’un appartement dans la ville d’Oslo, en Norvège. Pour près de trois millions d’euros, l’attaquant de 22 ans a hérité d’une surface de 154 mètres carrés, au coeur même d’un. projet immobilier résidentiel et de l’hôtel Sommerro.

Un appartement de 154 m2 acheté à Oslo, en Norvège

Selon le média Finansavisen, l’appartement en question de situe au huitième étage d’une résidence qui en compte dix. Il se situe à Sommerrogata, dans un quartier du centre ville de la capitale norvégienne. Il compte trois chambres, a une grande terrasse, qui offre une vue paraît-il imprenable sur la baie de Pipervika. Avec cet appartement acquis dans son pays, Erling Haaland étoffe son portefeuille personnel de biens immobiliers.

Erling Haaland étoffe son portefeuille immobilier

Le buteur des Citizens possède en effet en plus, une grande maison secondaire de 815 mètres carrés pour les vacances, à Marbella, en Espagne, estimée à 6,5 millions d’euros (et dont nous vous avons récemment montré les images sur Sportune). Erling Haaland a vécu une première saison exceptionnelle en Angleterre, à Manchester City qui lui verse un salaire estimé à 375 000 livres hebdomadaires (438 000 €). Fort de ses performances remarquables et remarquées, il pourrait être prochainement prolonger à hauteur d’un demi-million de livres par semaine (585 000 euros) ; rien de moins que le plus haut salaire du football anglais.