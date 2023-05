Erling Haaland, bienvenue dans sa maison à 6,5 M€ à Marbella

Erling Haaland a investi dans une maison à Marbella, pour récupérer pendant ses vacances.

De ses débuts à Molde en Norvège jusqu’à ce jour à Manchester City, impossible de dire que Erling Haaland a choisi ses clubs, en tenant compte du beau temps. Ce critère joue plus, lorsque l’attaquant norvégien décide d’investir dans une maison. En effet, le Cyborg aime profiter du soleil et de la plage lorsqu’il est en vacances, c’est sans doute pour cela qu’il a acheté une maison à Marbella pour 6,5 millions d’euros.

Visite en images de la maison à 6,5 M€ d'Erling Haaland à Marbella ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Erling Haaland a acheté une maison à Marbella

Comme de nombreux footballeurs, Haaland aime particulièrement la station balnéaire du sud de l’Espagne. Sa propriété se situe à “Golden Mile”, l’un des quartiers les plus connus et surtout privés de Marbella. Ce manoir de 815 mètres carrés, conçu par l’entreprise Serrano Font, dispose de plusieurs chambres spacieuses et de grands salons, d’un sauna, ainsi que d’un garage, où il est possible de garer ses bolides de luxe. À l’extérieur, l’international norvégien peut également faire quelques longueurs dans sa piscine, ou alors profiter de son jardin.

Erling Haaland a une autre résidence à Marbella

Ce n’est pas la seule maison qu’il possède à Marbella, puisque sa famille avait déjà investi, à l’été 2021, dans une propriété où l’ancien buteur du Borussia Dortmund avait passé ses vacances de Noël avec ses proches. Le numéro 9 de Manchester City aime passer du temps en Espagne, de quoi, peut être, laisser penser qu’il pourrait y vivre au cours de sa carrière. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone et le Real Madrid suivent de très près sa situation et souhaitent s’attacher ses services pour renforcer leur équipe.