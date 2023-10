Erling Haaland, sa prime Ballon d’or dans son contrat avec Manchester City

Si Erling Haaland décroche le Ballon d’or la saison prochaine, il recevra une prime en plus de Manchester City.

Ce ne sera pas pour cette année, Lionel Messi a soulevé son huitième trophée ce lundi à la tribune du Théâtre du Châtelet, mais tout porte à croire qu’un jour Erling Haaland, à son tour remportera un Ballon d’or lui qui fait des merveilles à la pointe de l’attaque de Manchester City. Et en ce cas, tel que le prévoit son contrat, il empochera une rondelette prime.

Haaland a terminé deuxième du Ballon d’or 2023 derrière Messi

Haaland a inscrit un total de 52 buts en 53 matchs dans toutes les compétitions la saison dernière, contribuant ainsi à la victoire de City en Ligue des champions, en FA Cup et en Premier League. Cette performance lui a valu de recevoir le trophée Gerd Müller du buteur le plus prolifique. Le jeune homme de 23 ans a aussi été couronné plus tôt dans la saison, Joueur de l’Année de l’UEFA et a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions après avoir marqué 12 fois en 11 apparitions. Haaland a également reçu le Soulier d’Or européen, décerné au meilleur buteur de la plus haute division d’une ligue nationale européenne.

Unr prime de plus de 1 million s’il est décroche prochainement le trophée

Si Haaland remporte le prochain Ballon d’Or récompense individuelle ultime dans le football, il recevra une prime d’un million de livres sterling (1,15 M€) de la part de Manchester City, tel que le rapportait The Sun au printemps. Entre autres primes gagnées dans sa saison, il a reçu 1 million de livres sterling pour avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions, ainsi que 350 000 livres sterling (400 000 €) pour avoir gagné la FA Cup. Haaland a empoché une somme similaire pour avoir décroché le Soulier d’Or et établi un nouveau record de la Premier League pour le plus grand nombre de buts en une saison.

Le 2 joueur le mieux payé de Manchester City et de la Premier League

Manchester City a mis en place des incitations similaires pour d’autres joueurs, tels que Kevin De Bruyne, et préfère offrir d’importantes primes pour récompenser le succès tout en maîtrisant sa masse salariale. Haaland touche actuellement environ 22 millions d’euros brut la saison, ce qui fait de lui le deuxième joueur le mieux rémunéré de la Premier League derrière De Bruyne.