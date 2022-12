En Angleterre la défaite face aux Bleus serait la faute… du diffuseur!

Une autre explication à la défaite anglaise face à la France, au Mondial 2022…

Les Anglais ne digèrent pas leur défaite. Après son élimination face à l’équipe de France (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde, le pays tente de trouver des explications et cherche des coupables. Cette fois-ci, les discussions ne portent pas autour de l’arbitre ou du sélectionneur Gareth Southgate. Pour d’autres, en effet, le responsable de cette élimination n’est autre que… le diffuseur du match, ITV.

Un bilan désastreux pour les Anglais sur ITV

En Angleterre, la BBC et ITV se partagent les droits de diffusion de la Coupe du monde. Et force est de constater que l’une porte plus chance aux joueurs anglais, que l’autre. La chaine ITV, qui a retransmis le match samedi soir serait l’explication de la défaite d’Harry Kane et ses coéquipiers. Explications : Depuis 1998, les Three Lions ont disputé 33 matchs de Coupe du monde. 17 de ses 33 rencontres ont été diffusées sur ITV et le bilan est tout simplement catastrophique.

17,6% de victoires sur une chaîne, 75% sur l’autre

Sur les 17 matchs diffusés par ITV, les Anglais comptent trois victoires, six nuls et huit défaites, soit un total de 17,65% de victoires. Les Three Lions affichent un bien meilleur bilan lorsqu’ils sont sur la BBC : 12 victoires, un nul et trois défaites, soit 75% de victoires. Les Anglais ont peut-être trouvé la solution pour remporter un trophée majeur…