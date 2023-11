Eden Hazard, sa dernière voiture de fonction est à vendre

Souvenir de la carrière d’Eden Hazard, sa dernière voiture de fonction est à vendre.

Eden Hazard et le football, s’en est désormais fini puisque l’attaquant belge après avoir résilié son contrat avec le Real Madrid un an avant son terme, a décidé de ranger définitivement les crampons au placard. Des souvenirs de son passage chez les Merengue il n’en reste plus beaucoup, sportivement cela a été mitigé, mais l’ancien capitaine des Diables Rouges n’en a pas moins été un joueur de talent et l’occasion est ici donnée de s’offrir un peu de son histoire.

La voiture de fonction d’Eden Hazard est à vendre

Car le constructeur BMW vend actuellement les anciennes voitures de sa gamme qu’il prête aux joueurs du collectif de la Maison Blanche. C’est chaque saison, depuis que le partenariat existe avec le Real Madrid la même chose : la marque prêt aux joueurs professionnels du football et du basket des véhicules sous la forme de voitures de fonction. Récemment, les hommes de Carlo Ancelotti ont reçu les clés des nouvelles.

un BMW iX xDrive50 de 12 310 km à 101 900 euros

Et une fois que la saison s’achève, tous rendent l’engin à leur propriétaire, en l’espèce le constructeur allemand. Qui a donc choisi de les vendre de manière publique sur une plateforme web de sa marque. Cela concerne le dernier véhicule d’Eden Hazard, un BMW iX xDrive50 accessible au tarif de 101 900 euros. C’est 29 850 euros de moins que du neuf, soit une économie de 23% pour une voiture qui affiche 12 310 kilomètres à son compteur.

Des véhicules prêtés par BMW aux joueurs du Real Madrid

Immatriculé en octobre 2022, c’est un gros SUV électrique à moteur de 385 KW ou l’équivalent de 523 chevaux. Il est d’une couleur gris foncé métalisé, appelé Sophistograu avec effet brillant et son intérieur est en cuir. Ce bolide n’est accessible que jusqu’à la fin de ce mois de novembre, BMW ne précisant toutefois pas ce qu’il en fera au-delà de l’échéance s’il n’a pas trouvé preneur.