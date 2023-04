Diego Simeone, bienvenue dans sa maison à 10M€. Voisine de Griezmann

Diego Simeone vit à La Finaca, en gardant un oeil sur la maison voisine de son joueur, Antoine Griezmann.

Entraîneur de l’Atlético de Madrid depuis 2011, Diego Simeone a eu le temps de prendre ses marques dans la capitale espagnole. Comme de nombreuses personnalités, le technicien argentin possède une maison, estimée à 10 millions d’euros, dans le quartier de la Finca. L’entraîneur de 52 ans est d’ailleurs le voisin d’Antoine Griezmann, comme le confiait le numéro 7 français dans un entretien au JDD en 2016, lui qui a repris ses quartiers dans le même manoir qu’il avait quitté pour rejoindre Barcelone.

La maison de Diego Simeone est estimée à 10 millions d’euros

Le manoir de Simeone est sur deux étages. Père de cinq enfants, dont deux en bas âge, le Cholo, qui est l’entraineur le mieux payé au monde en 2023, peut s’amuser avec sa famille sur son jardin de 3000 mètres carrés. Sur ce grand espace vert, on y trouve évidemment un terrain de football, ainsi qu’une piscine. Être sur le banc ne signifie pas être inactif toute la journée, au contraire. Réputé pour être très agité sur la touche lors des rencontres, l’entraîneur argentin entretient sa condition physique en dehors des entraînements, dans sa salle de sport.

La maison de Simeone a connu plusieurs changements

Cette résidence est différente de celle que le couple s’est offert, puisque sa compagne, Carla Pereyra, qui travaille dans le secteur immobilier, a rénové le manoir, comme elle l’a confié lors d’une interview accordée à HOLA il y a plus d’un an. « Nous avons acheté cette maison il y a quelque temps et je l’ai entièrement rénovée. Nous aimons vivre, avec des espaces à partager avec la famille et, surtout, beaucoup de lumière naturelle » , a-t-elle déclaré. Les très grandes fenêtres de la maison permettent à la salle à manger et au salon d’être bien éclairés.