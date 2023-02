Le 11 des entraîneurs de foot les mieux payés en 2023

Si les entraîneurs de foot les mieux payés faisaient équipe ensemble…

Les meilleurs joueurs ne font pas forcément de très bons entraîneurs, et inversement. C’est pour cette raison que la rédaction de Sportune a concocté le onze des entraîneurs de foot les mieux payés en 2023. Deux critères ont été pris en compte : le salaire des coachs et le poste qu’ils occupaient en tant que joueur. Si cette équipe dispose d’une bonne qualité technique, elle ne pourrait pas prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions.

Guardiola et Ancelotti, les maîtres de la Ligue des Champions

En parlant de la plus prestigieuse des compétitions européennes, deux entraîneurs l’ont remporté à la fois en tant que joueur et coach : Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. En étant acteur sur le terrain tout d’abord, une fois pour le premier et deux fois pour le second. Puis en étant sur le banc de touche, l’entraîneur catalan l’a remporté à deux reprises avec le FC Barcelone. Tandis que le technicien italien est le recordman de victoires en tant que manager dans cette compétition, avec quatre Ligue des Champions remportées. Deux fois avec l’AC Milan et deux fois avec le Real Madrid. Au cumul de leurs carrières de footballeur et d’entraîneur, ils comptent à eux deux 9 LDC.

Un onze à plus de 150 millions de salaire brut

Ce onze des entraîneurs possède une masse salariale assez conséquente. Pour s’offrir les services de ces techniciens, il faut investir plus de 150 millions d’euros brut chaque année. Et sans les primes. À noter que Diego Simeone, le coach de l’Atlético de Madrid, est celui qui dispose du plus gros salaire, avec des émoluments de 43,2 millions d’euros brut annuel. À lui seul, l’entraîneur argentin représente plus d’un quart de la masse salariale de l’équipe. Des revenus qui s’expliquent notamment par sa longévité au sein du club madrilène, ainsi que par ses résultats. Arrivé sur le banc des Colchoneros en décembre 2011, Simeone a remporté avec l’Atletico, deux Ligue Europa et deux championnats d’Espagne. Il a également hissé les madrilènes en finale de Ligue des Champions à deux reprises, en 2014 et 2016.

Le onze des entraîneurs de foot les mieux payés en 2023