Cristiano Ronaldo, visite de sa nouvelle demeure saoudienne à 300 000€/mois

Cristiano ronaldo a posé ses valises dans la suite royale de l’hôtel Four Seasons.

D’ici à ce qu’il prenne quartier dans une maison appropriée, c’est à l’hôtel Four Seasons, à Riyadh que Cristiano Ronaldo a posé ses valises, selon une indiscrétion signée du Daily Mail. Lequel média britannique écrit que l’attaquant portugais et sa famille se sont installés aux 48e et 50e étages de la Kingdom Tower, un gratte-ciel de plus de 300 mètres, deuxième plus haut édifice, de l’Arabie Saoudite.

Images de la suite royale à 10 655$/nuit où séjourne Cristiano Ronaldo ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 11

Cristiano Ronaldo a pris quartiers à l’hôtel Four Seasons

Cristiano Ronaldo séjourne dans la suite royale de l’hôtel, qui est la plus chère, facturée de 10 655 dollars la nuit. Ou l’équivalent proche de 300 000 euros le mois complet, puisque c’est le temps que le transfuge d’Al-Nassr va y passer, d’après les calculs du Daily Mail. D’une surface de 365 mètres carrés, elle propose, au premier étage, un séjour à l’entrée, un grand salon, un bureau, une salle à manger et une cuisine. Et au niveau au-dessus, les chambres, une salle d’eau et une salle de bain en marbre intégral, ainsi qu’un immense dressing.

Un séjour d’un mois à 10 655 dollars la nuit

A ce prix, les prestations autour sont d’un standing forcément élevé. Passée l’exceptionnelle vue qu’autorise la suite, du petit-déjeuner gastronomique servie sur place au bar exclusif réservé à la star du ballon rond et ses proches. Salle de sport ou de cinéma privatives sont aussi au menu des réjouissances, sans oublier les espaces d’eau ; piscines, bains à remous ou autre espaces détente. Découvrez la suite royale en images, dans la galerie ci-dessus.