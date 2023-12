Cristiano Ronaldo recherche des employés pour son hôtel à 45 000€ le salaire

Cristiano Ronaldo embauche pour son hôtel de Madrid.

Cristiano Ronaldo, quand il n’est pas sur les terrains de football, consacre une part de son temps à ses activités entrepreneuriales, notamment dans le domaine hôtelier, en partenariat avec le groupe Pestana. Parmi les cinq établissements Pestana CR7 Lifestyle Hotels ouverts depuis 2017, le premier a vu le jour à Funchal (Madère), la ville natale de la star portugaise.

Le Pestana CR7 de Madrid propose plusieurs emplois

Au sein de ces hôtels établis à Lisbonne, New York, Marrakech (Maroc) et Madrid, l’établissement situé sur la Gran Vía de Madrid est en quête de nouveaux collaborateurs pour trois postes clés : chef cuisinier, coordinateur de groupe et réceptionniste. Les salaires offerts oscillent entre 25 000 et 33 000 euros, assortis de conditions de travail attrayantes : contrats à durée indéterminée, journées de travail intensives de huit heures avec deux jours de repos hebdomadaires, primes mensuelles de 100 euros, 50 jours de congés annuels et une couverture médicale privée sans frais supplémentaires.

Les futurs employés auront aussi accès à divers services et promotions de l’hôtel gratuitement.

Les Profils Recherchés sur la plateforme spécialisée Turijobs :

Chef Cuisinier à temps plein : Chargé de la préparation des plats, de la gestion des stocks, de la préparation des ingrédients et du maintien des normes d’hygiène. Rémunération annuelle entre 24 000 et 25 000 euros brut. Expérience de 2 à 3 ans requise dans le domaine hôtelier.

Responsable des ventes et de Groupes : Gère l’activité des groupes, les comptes existants et doit développer de nouvelles relations pour accroître les revenus. Salaire de 40 000 à 45 000 euros annuels. Expérience de 5 à 10 ans nécessaire, niveau professionnel d’anglais exigé.

Réceptionniste et Service Client : Gestion des arrivées, coordination avec les différents départements pour assurer le confort des clients. Salaire entre 27 000 et 28 000 euros annuels. Expérience de 2 à 3 ans et niveau intermédiaire d’anglais requis.