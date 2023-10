Cristiano Ronaldo: Pourquoi son maillot a-t-il mis autant de temps à sortir à la vente ?

S’il est désormais possible d’acheter les maillots siglés Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, le club a perdu du temps et de l’argent dans l’opération.

C’est l’un des maillots les plus prisés des amateurs de football, pourtant la tenue du Al Nassr de Cristiano Ronaldo a été indisponible pendant une grande partie de la saison. Le club de CR7 a récemment changé de sponsor technique, passant de la marque saoudienne Duneus à Nike. Ce changement a été inévitablement influencé par la présence de la superstar portugaise.

Des soucis sur la production des maillots de Cristiano Ronaldo

Et ce qui explique que l’aventure de Nike en Arabie saoudite ne se soit pas déroulée comme prévu. Car le maillot officiel de l’équipe n’était toujours pas en vente trois mois avant le début officiel de la saison. Ce retard est dû au fait qu’Al Nassr n’était pas l’un des clubs phares de Nike, et par conséquent, les maillots auraient dû être conçus en interne, ce qui n’aurait pas été possible compte tenu de la forte demande.

Un manque à gagner certain pour Al-Nassr

Depuis, les choses sont rentrées dans plus d’ordre, l’équipement du Al Nassr est aujourd’hui disponible sur le site web européen de l’équipe, mais uniquement dans la version locale avec le nom et le numéro de Cristiano Ronaldo imprimés au dos. Compte tenu du moment du lancement, le club a perdu beaucoup d’argent et il est clair qu’il ne pourra pas atteindre un chiffre proche de celui de son rival, Al Hilal, qui a réussi à vendre plus de 10 000 maillots de Neymar Jr. au cours des sept premières heures de vente.