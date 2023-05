Cristiano Ronaldo pose avec cette montre à 20M$, l’une des plus chères de tous les temps

La montre que tient ici Cristiano Ronaldo est une pièce unique, parmi les plus chère de l’histoire.

Nous l’avons évoqué ce jeudi, pour la montre à l’effigie de sa célébration « siuuuuuuu », qu’il a reçu pour l’occasion. En tant qu’ambassadeur du prestigieux joaillier new-yorkais, Cristiano Ronaldo est venu inaugurer l’enseigne ouverte par Jacob & Co, à Riyad, la capitale d’Arabie Saoudite. C’est à cette occasion, qu’il a passé en revu quelques-unes des plus belles pièces de la collection, dont une avec laquelle il a posé, sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo s’affiche avec la montre Billionaire Timeless

C’est une pièce unique au monde qui n’est probablement à la propriété du portugais. Parce qu’elle concentre tout le meilleur du savoir-faire de Jacob & Co et qu’elle est conséquemment l’une des plus chères dans toute l’histoire des montres. Elle porte le nom bien inspiré de « Billionaire Timeless » (milliardaire intemporel). Trois ans et demi de travail et la collaboration de 25 personnes (dix spécialistes en diamants et quinze artisans), ont été nécessaires à sa réalisation. « Jacob & Co a presque asséché le marché des diamants jaunes, exceptionnellement gros et de haute qualité », justifie la marque à son sujet.

Trois ans et demi de travail, 25 collaborateurs et un prix estimé à 20 M$

Elle incorpore 880 carats de diamants jaunes bruts qui, une fois taillés en valent 216,89. Les diamants jaunes sont les plus rares, le joaillier explique qu’il s’en trouve 1 pour 10 000 diamants blancs. S’y ajoutent les 76 émeraudes de la couleur verte autour de la lunette et voilà pourquoi cette montre mérite le qualificatif d’oeuvre d’art. Qui vaut en la conséquence le prix approximatif de 20 millions de dollars. Dans l’histoire, selon un classement donné par Magmontres en 2022, elle entrerait dans le top 10 des plus chères des montres les plus chères de l’histoire, non loin du podium.