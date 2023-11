Cristiano Ronaldo inaugure son propre musée en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo a un musée en plus à sa gloire ; un premier hors des frontières de l’Europe.

Cristiano Ronaldo a inauguré son propre musée à Riyad, en Arabie Saoudite. Le musée, situé dans la zone de Boulevard City, retrace la carrière du quintuple Ballon d’Or à travers une collection de souvenirs et de trophées. L’exposition comprend des maillots, des chaussures, des ballons et d’autres objets personnels de Ronaldo, ainsi que des photos et des vidéos de ses moments les plus marquants.

Un musée à la gloire de Cristiano Ronaldo à Riyad

Le musée abrite également une statue de Ronaldo en taille réelle portant le maillot de son club actuel, Al Nassr. « C’est l’histoire de ma vie », a écrit Ronaldo dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Ronaldo a visité le musée quelques heures après avoir marqué deux buts lors d’une victoire 3-0 de son équipe contre Al Akhood. L’international portugais est le meilleur buteur de la Ligue saoudienne avec 15 buts en 12 matches.

<h »>Un coupe de projecteur supplémentaire sur l’Arabie Saoudite

L’ouverture du musée Ronaldo est un coup de promotion majeur pour la Ligue saoudienne et pour le tourisme en Arabie saoudite. Le musée est susceptible d’attirer des fans de Ronaldo du monde entier, ce qui pourrait contribuer à stimuler l’économie locale.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)