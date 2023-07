Cristiano Ronaldo épinglé pour des mensonges sur son eau minérale

L’eau associée à Cristiano Ronaldo a tout faux, de sa composition à sa présentation.

Ursu9, la marque d’eau minérale soutenue par Cristiano Ronaldo, fait l’objet de vives critiques concernant les prétendus bienfaits pour la santé qu’elle revendique. En effet, l’eau n’est pas réellement « antioxydante » et son alcalinité ne présenterait aucune utilité selon une enquête de El Comidista associé au journal El Pais, en Espagne. De plus, la vidéo promotionnelle utilise des images trompeuses et le prix de l’eau serait le double de celui d’autres marques similaires.

Les bienfaits vantés par l’eau associée à Cristiano Ronaldo n’en seraient pas vraiment

Il est courant de voir des célébrités utiliser leur notoriété pour promouvoir des produits alimentaires ou des boissons miracles censés résoudre tous nos problèmes de santé. Les cas notables comprennent les déclarations de Gwyneth Paltrow ou l’adhésion de Lionel Messi aux pseudosciences. En l’espèce, Cristiano Ronaldo fait la promotion d’une eau dont les allégations sur la santé sont possiblement en dehors du cadre légal.

Le principal argument avancé par Ursu9 est que cette eau est alcaline, c’est-à-dire qu’elle possède un pH supérieur à sept (dans ce cas précis, neuf). Cet aspect a été largement mis en avant dans tous les médias lors de la campagne de promotion, à laquelle ont participé Cristiano Ronaldo, le nutritionniste Aitor Sánchez et le responsable de l’embouteillage, Francisco Ferreira.

L’alcalinité un concept qui demeure aléatoire bien que sujet à études

Depuis environ dix ans, le sujet de l’alcalinité de ce que nous consommons est à la mode. Il est vrai qu’il existe des études portant sur les avantages de la consommation d’eau alcaline, qu’elle soit naturelle (provenant d’une source ou d’une nappe phréatique) ou alcalinisée par électrolyse. Cependant, le niveau de preuve scientifique et de crédibilité de ces études serait assez faible.

Selon El Comidista, Aitor Sánchez a qualifié les eaux alcalines de « prometteuses » lors de la présentation d’Ursu9. Le média rappelle que les allégations relatives aux effets d’un aliment ou d’un nutriment sur la santé sont réglementées. Il s’agit d’une liste d’éléments autorisés : s’ils n’y figurent pas, elles sont interdites. Il n’y aurait rien dedans qui concerne les bienfaits de l’eau alcaline. Dans le cas d’Ursu9 il est aussi fait état de prétendues capacités antioxydantes. Ce point également ne trouverait aucun appui dans la réglementation en vigueur.

Une vidéo qui vante un lieu très éloigné de la source associée

Par ailleurs, Le nom de l’eau en question est censé provenir de celui de la municipalité où elle est captée : El Oso, à Ávila (Ursu signifiant « ours » en latin). Ce serait là encore un mensonge inventé de toutes pièces. Cette falsification a été confirmée au média, par des sources consultées à la mairie d’El Oso.

Quant aux images utilisées dans la vidéo promotionnelle, comparé aux images du village El Oso, à Ávila, sur Google Maps avec celles de la vidéo, elles ne correspondent en rien au lieu de captation réel. Cette vidéo présente une cascade idyllique dans une forêt qui se trouve en réalité au Portugal, dans la Serra do Açor, et porte le nom de Cascata da Fraga da Pena. Malgré les remarques de nombreux utilisateurs sur Instagram qui ont souligné cette tromperie à Ursu9, la marque n’a pas fourni de rectifications.