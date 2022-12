Cristiano Ronaldo épinglé par l’Autorité de régulation de la publicité

Cristiano Ronaldo vit décidément un moment compliqué, en cette fin d’année 2022.

L’homme le plus populaire du monde sur les réseaux sociaux, a reçu un « avertissement », de l’Advertising Standards Authorit (ASA), l’équivalent britannique de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, en France. En cause, des posts récemment publiés par Cristiano Ronaldo (ou plutôt ses communicants), que l’ASA considère comme des publications promotionnelles, qui ne le disent pas.

Des promotions qui ne seraient pas mentionnées sur les réseaux de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a « potentiellement enfreint les règles », dit l’ASA citée par The Times. « Nous avons pris des mesures pour résoudre ce problème, en exprimant nos préoccupations à l’influenceur (CR7, ndlr), et en lui fournissant des conseils sur les domaines qui nécessitent une attention. » Cristiano Ronaldo compte plus de 105 millions d’abonnés sur Twitter, ainsi que sur Facebook et plus de 510 millions sur Instagram.

La personnalité la plus suivie au monde est en ce moment au coeur des discussions

Chaque publication de sa part peut se monétiser jusqu’à près du million, selon les chiffres donnés par The Times. Cristiano Ronaldo est en ce moment au coeur de bien des discussions à son sujet, entre son départ précipité de Manchester United, les questions qui entourent la suite de sa carrière et l’élimination toute fraîche du Portugal, qui signe probablement sa dernière participation à une Coupe du monde de football.