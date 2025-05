Cristiano Ronaldo. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue à Al-Nassr ?

Vers un départ de Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr ?

Cristiano Ronaldo a semé le troublé ce lundi, par un énigmatique message posté sur ses réseaux sociaux. « Ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant à tous », peut-on lire comme une annonce à un départ à venir du club de Al-Nassr où il est sous contrat jusqu’au terme du mois de juin prochain. La presse anglaise croit savoir que c’est ce jeudi que l’attaquant aux cinq trophées du Ballon d’or annoncera officiellement son départ.

Cristiano Ronaldo renoncerait alors à une prolongation dont les contours évoqués le confortaient dans son statut de footballeur le mieux payé au monde. Car avec le club d’Al-Nassr, qu’il a rejoint au premier jour de l’année 2023, il s’est engagé sur un contrat d’une saison et demi, au terme donc, du 30 juin 2025. Il rapporte à l’intéressé l’équivalent de 200 millions d’euros annuels estimés. Du jamais vu dans l’histoire du sport collectif.

881 jours que Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr

Ce jeudi 29 mais, cela fait exactement 881 jours que Cristiano Ronaldo évolue en Saudi Pro League. A équivalence d’un salaire journalier proche de 547 945 euros, il a donc remporté un cumul estimé de 482 739 545 euros. Presque un demi-milliard d’euros sur l’ensemble de son parcours avec Al-Nassr. Et cela, indépendamment des autres revenus qu’il génère en dehors des pelouses de football, par le truchement de ses nombreux sponsors et de ses diverses collaboration et investissements professionnels.

Le magazine économique Forbes l’évalue à 45 millions d’euros annuels supplémentaires. Soit presque 110 millions d’euros en plus du reste précédemment évoqué. Selon Sportico, dans son dernier classement du mois d’avril, le footballeur portugais a gagné 1,6 milliard d’euros au cours de sa longue et riche carrière, qui valent 2 milliards, à l’ajout de l’inflation.