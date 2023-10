Cristiano Ronaldo, ce qu’il en coûte de le « louer » une journée

Ce très cher Cristiano Ronaldo…

Cristiano Ronaldo n’est pas que l’un des footballeurs les mieux payés de la planète par son club actuel, Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Il est aussi l’un des athlètes les plus bankable pour les marques qui communiquent dans le sport. Avoir l’attaquant portugais une journée à ses côtés est chose possible. Mais cela a un prix particulièrement élevé. Selon le livre « Football Leaks : Les Dessous du Football », écrit par les journalistes de Der Spiegel, Rafael Buschmann et Michael Wulzinger, Cristiano Ronaldo est également disponible à « la location ».

Quatre heures avec Cristiano Ronaldo facturées 1 M€

Le coût pour passer quatre heures et demie avec Ronaldo ? Environ un million d’euros. Les auteurs s’appuient sur un contrat passé par le joueur avec la société Mobily, une entreprise de télécommunications saoudienne, et la société irlandaise de droits à l’image de Ronaldo, Multisports & Image Management. Mobily avait ainsi obtenu quatre heures et demie du temps de Ronaldo, comprenant une séance photo, cinq maillots signés et deux publications sur ses réseaux sociaux, où il est réputé gagner plus de 1,5 millions d’euros par publication sponsorisée.

Il est à noter que les images produites étaient destinées à un usage régional, limitées à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.