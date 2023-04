Combien coûtent leurs buts? Classement de la rentabilité des buteurs de la L1

Au ratio du salaire et des buts marqués, quels sont les attaquants qui s’en tirent le mieux en Ligue 1 ?

Des buts. En pagaille. Et autant que possible, à faible coût. Voilà, pour un club de football, le parfait CV d’un buteur. Mais il est rare que le rendement face au but soit peu payé pour l’intéressé. La preuve, les plus gros salaires, en Ligue 1 comme ailleurs sont souvent, pour ne pas dire toujours, distribués aux attaquants. Après l’enquête annuelle sur les salaires du championnat de France, publiée par L’Equipe, nous avons à Sportune, cherché à classifier les joueurs en fonction du coût d’un but pour chacun.

Un trio offensif qui coûte cher au PSG

Au ratio du nombre d’unités inscrites et de la rémunération, c’est un jeune toulousain qui s’illustre le plus, à raison de onze réalisations, cette saison 2022-2023, pour un coût estimé de chacune, à 30 545 €. Inversement, le trio en or du PSG est le seul à plus du million d’euros le but. https://sportune.20minutes.fr/sport-business/football/psg-les-20-footballeurs-les-mieux-payes-deurope-en-2023-304104Voire jusqu’à presque quatre pour Kylian Mbappé ; certes le meilleur buteur, à ce stade de la saison, mais aussi le footballeur le mieux payé du monde.

Jonathan David, la belle affaire du Losc

Pour un peu plus juste ratio, faut-il peut-être lorgner vers le Canadien du Losc, Jonathan David, car il est au comparatif de son salaire, de sa réussite face aux buts adverses, de son pédigrée et de l’expérience accumulée jusqu’ici l’un des meilleurs éléments. D’ailleurs, s’il est finalement resté à Lille, cette saison, il est probable pour ne pas dire certain, qu’il changera de destination la prochaine. En élevant encore d’un cran son ambition personnelle. Le classement comparatif des buts et des salaires de la Ligue 1 est à lire en page suivante de ce sujet.

Classement des buteurs les plus rentables de la Ligue 1, saison 2022-2023

Joueur Club Salaire en 2023 Nombre de buts Ratio salaire/buts 20. Kylian Mbappé PSG 72 M€ 19 3 789 474 € 19. Neymar PSG 44,1 M€ 13 3 392 308 € 18. Lionel Messi PSG 40,5 M€ 14 2 892 857 € 17. Alexis Sanchez OM 6 M€ 12 500 000 € 16. Wissam Ben Yedder AS Monaco 7,8 M€ 17 458 825 €