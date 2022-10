OM, PSG, OL, FC Lorient: Classement de la Ligue 1 selon la dépense des clubs sur le mercato

Après neuf journées, où en sont les clubs de la Ligue 1, au classement sportif, comparé à ce qu’ils ont investi pour se renforcer ?

Un indicateur de passage en Ligue 1, que l’opposition du classement sportif des clubs, avec la dépense de chacun, pour se renforcer, sur le marché des transferts de l’été. Lequel place seulement deux équipes au juste équilibre et elles sont aux extrêmes du tableau : le PSG pour plus dépensier et leader du championnat et le promu AC Ajaccio, aux renforts modestes et présentement dernier du tableau.

PSG et ACA à l’équilibre, l’OM, l’ASM, le LOSC et le TFC y sont presque

Tout le reste est plus ou moins décousu. Il y a les clubs proches de cet équilibre, l’OM dans un sens positif (+1) et à l’inverse, à -1, l’AS Monaco, le LOSC ou le Toulouse Football Club. Et puis il y a les plus grands écarts. Pour la négative, l’OGC Nice est à -9, parce que les 70 millions d’euros investis cet été, ne donnent pas sur le rectangle vert, les performances escomptées ; les Aiglons sont 13es en Ligue 1, après les neuf premières journées.

Tandis que le FC Lorient régale, l’OGC Nice n’a pas les résultats escomptés

Inversement à Nice, il y a le FC Lorient. Rafraichissant club breton, qui joue crânement sa chance dans le haut du tableau, avec désormais une bonne bouffée d’air frais sur le maintien, qu’il visait initialement. Le collectif de Régis Le Bris est à +11, entre sa troisième place sportive et la quatorzième sur le mercato. Avec les Merlus, Montpellier et Clermont s’illustrent eux aussi favorablement sur ce critère, à +9 pour chacun des deux clubs.

Classement de la Ligue 1 2022-2023 selon l’investissement des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 147,5 M€ 1 1 = Marseille 75,4 M€ 2 3 + 1 Lorient 5,7 M€ 3 14 + 11