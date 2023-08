Classement de la Ligue 1 des clubs les plus dépensiers sur ce mercato

Rarement, voire jamais, les clubs de la Ligue 1 n’ont autant investis sur un mercato d’été.

Un été en Ligue 1, à près de 680 millions d’euros investis sur le mercato. Sans certains bonus possiblement associés aux opérations. Rarement, pour ne pas dire jamais, l’élite du football français n’avait été aussi dépensier sur un seul mercato d’inter-saison. A presque 38 millions d’euros la moyenne par club, comme l’équivalent presque exact du Stade Rennais, cela atteste d’une forme de boulimie nouvelle des équipes sur ce marché.

Le Stade Rennais dans la moyenne, un mercato XXL au RC Lens, RCSA, SDR ou à l’OM

Certes, beaucoup de ces recrues enregistrées n’ont pu l’être qu’à la faveur de départs pour compenser. Il n’en demeure pas moins que plusieurs clubs ont battu un record depuis le 10 juin dernier et l’ouverture officielle de ce marché des transferts pour les clubs français, qui s’achève le 1er septembre à venir. Le RC Lens, à la faveur tout à la fois du départ d’Openda et de la qualification en Ligue des champions, le RC Strasbourg et son nouvel actionnaire BlueCo ou l’ambitieux Stade de Reims ont explosé les compteurs. L’Olympique de Marseille de Pablo Longoria, sur son terrain de jeu favori, n’en est pas loin non plus.

Kolo-Muani au PSG ou d’autres arrivées pour gonfler encore l’addition en Ligue 1

Alors que d’autres mouvements d’envergure sont attendus d’ici à vendredi prochain, à l’instar de l’attaquant international français, Randal Kolo-Muani au PSG, la Ligue 1 pourrait flirter avec le milliard d’euros d’investissements sur ce seul mercato estival, selon les chiffres ci-dessous qui sont ceux de la plateforme spécialisée, Transfermarkt.

PSG = 209,5 M€ (Ugarte, Dembélé, Hernandez, Ekitiké, Lee, Simons)

OM = 67,5 M€ (Sarr, Lodi, Malinovskyi, Kondogbia, Harit, Blanco, Ndiaye)

RC Lens = 60,4 M€ (Diouf, Fulgini, Cortés, Guilavogui, Wahi)

RC Strasbourg = 56 M€ (A. Sylla, Emegha, Mwanga, Bakwa, Sow)

AS Monaco = 55 M€ (Köhn, Zakaria, Singo, Salisu)

Stade de Reims = 49 M€ (Okumu, Teuma, Salama, Diakité, Khadra, Nakamura, Daramy)

OGC Nice = 40,5 M€ (Moffi, Boga)

Stade Rennais = 37,5 M€ (Le Fée, Blas, Matic)

Losc = 27,5 M€ (Haraldsson, Santos, Miramón)

FC Nantes = 21,95 M€ (M. Mohamed, Augusto, Delort, Adson)

FC Lorient = 12,5 M€ (F. Mendy, D. Sylla, Tosin)

OL = 11,5 M€ (Mata, Caleta-Car, O’Brien, Alvero)

Toulouse FC = 8,5 M€ (Cissoko, Magri, Cásseres Jr, Schmidt)

Clermont = 6,6 M€ (Caufriez, Pelmard, Keïta)

MHSC = 5,95 M€ (Sacko, Adams)

FC Metz = 3,4 M€ (Elisor, Tetteh, Asoro)

Stade Brestois = 3 M€ (Camara, Locko)

Le Havre = 2,9 M€ (Ndiaye, Soumaré, Sabbi)