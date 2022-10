City, Arsenal, MU: Ce que sera le classement final de Premier League selon les bookmakers

Plutôt City qu’Arsenal pour le titre, chez les bookmakers de France.

A bientôt le premier quart de la saison, l’ordre établi en Premier League anglaise change des standards habituels de ces dernières saisons. Moins pour Manchester City qui caracole toujours en haut de tableau et reste le favori numéro des bookmakers pour le titre, que les Reds de Liverpool, en délicatesse comme rarement sous Jürgen Klopp et loin du compte, dans l’analyse des opérateurs du jeu.

Manchester City plus fort qu’Arsenal pour les bookmakers

Coincé dans le ventre mou, en milieu de tableau, le club de la Mersey devrait viser plus haut, au terme de cet exercice 2022-2023 en cours. Il devrait même devancer Manchester United et le nouveau riche Newcastle. Pour le titre, c’est donc le City de Guardiola et du phénomène Haaland qui garde, au jour pour nous d’écrire ce sujet, une large marge de confiance chez les bookmakers. City champion paie 1,2 fois la mise initiale. C’est peu, donc jugé probable.

Bournemouth rayonne mais les bookmakers n’y croient pas

Le classement compilé ci-dessous répond chez les opérateurs de France, la question : « Quel club sera champion de Premier League ? ». A priori ni Nottingham Forest ni Bournemouth qui sont à l’instant T, les deux derniers de la classe, chez les bookmakers. Et pourtant le promu Bournemouth est-il depuis le début à son avantage, classé dans la première moitié du championnat. Semble-t-il, les Cherries ne convaincs pas.

Ce que sera le classement final de Premier League selon les bookmakers

Manchester City = cote de titre à 1,2

Arsenal = 7,25

Tottenham = 20

Chelsea = 25

Liverpool = 28

Manchester United = 60

Newcastle = 200

Brighton = 275

West Ham = 500

Crystal Palace = 500

Leicester = 850

Wolverhampton = 850

Aston Villa = 850

Everton = 850

Brentford = 850

Southampton = 850

Leeds = 1 000

Fulham = 1 000

Nottingham Forest = 1 500

Bournemouth = 1 500