Chelsea et Ben Chilwell signent avec Rexona

Chelsea a prolongé avec Rexona que rejoint aussi Ben Chilwell.

Le club de football Chelsea a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Rexona, une marque spécialisée dans les produits de soins corporels. Depuis 2017, Rexona travaille avec Chelsea pour encourager les gens à avoir la confiance de rester actifs. Dans le cadre de ce partenariat, des initiatives ont été mises en place pour promouvoir l’exercice physique dans le football de base, avec un accent particulier sur le football féminin en soutenant l’équipe féminine de Chelsea.

Avec le renouvellement de ce partenariat, Rexona et Chelsea continueront à proposer ces initiatives, notamment le programme « Breaking Limits », qui vise à donner aux jeunes la confiance et l’opportunité de rester actifs. En plus du renouvellement du partenariat, Ben Chilwell le latéral des Blues prendra un nouveau rôle en tant qu’ambassadeur de la marque Rexona pour la saison 2023-24, rejoignant d’autres ambassadeurs de renom tels que Sam Kerr, Melanie Leupolz et Lauren James.

« Depuis 2017, nous sommes fiers de collaborer avec Rexona, et nous sommes ravis de prolonger notre relation avec cette prestigieuse marque pour deux années supplémentaires », remarque Chris Jurasek, le directeur général de Chelsea. « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec Chelsea et de continuer à inspirer les fans de football à rester actifs. Nous sommes impatients de travailler avec notre excitante équipe d’ambassadeurs et le club tout au long de la prochaine saison. Nous n’en avons pas fini », ajoute Kathryn Swallow, responsable mondiale de la marque Rexona.