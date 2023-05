Ce que chaque club de Premier League va toucher de sa saison 2022-23

Un peu plus de 3 milliards d’euros reversés aux clubs de la Premier League, saison 2022-2023.

La saison 2022-2023 de Premier League est désormais terminée et comme lors de chaque fin d’exercice, les clubs de l’élite du football anglais perçoivent les gains liés aux droits de l’audiovisuel, et qui dépendent du classement final. Le championnat le plus riche du monde est forcément celui dont les montants de droits télés sont les plus conséquents. En effet, comme le rapporte The Mirror, au total, 2,981 milliards de livres, ce qui équivaut à 3,446 milliards d’euros, ont été répartis entre les 20 écuries de la première division anglaise.

Manchester City, club de Premier League qui va toucher le plus sur la saison 2022-2023

Manchester City, champion d’Angleterre, domine évidemment les débats au sein du championnat anglais, avec 170 millions de livres perçus (196,8 millions d’euros selon le taux de conversion actuel, ndlr). Tandis que tout en bas du tableau, Southampton, dernier et relégué en Championship, a gagné 128,2 millions d’euros, soit 148,2 millions d’euros. Une différence de revenus télévisuel de 41,8 millions de livres entre les deux écuries du haut et du bas de la Premier League qui s’explique, puisque chaque place au classement vaut 2,2 millions de livres.

Chelsea, en dessous de la moyenne des droits de l’audiovisuel de Premier League

2,981 milliards de livres répartis entre 20 clubs, pour une moyenne de 149,05 millions de livres. Chelsea, 12ème de Premier League et qui a touché 145,8 millions de livres, est en dessous de celle-ci. Malgré deux marchés des transferts XXL, les Blues n’ont pas réussi à finir parmi les premiers du championnat. Lors du dernier mercato hivernal, le club londonien a dépensé davantage pour Enzo Fernandez et Mudryk (191 millions d’euros pour les deux, ce qui correspond à 164,9 millions de livres) que ceux qu’ils ont gagné via les revenus de la télévision.

Ce que chaque club de Premier League va toucher de sa saison 2022-2023

1. Manchester City = 170 M£ (196,8 M€)

2. Arsenal = 167,8 M£ (194,2 M€)

3. Manchester United = 165,5 M£ (191,6 M€)

4. Newcastle = 163,4 M£ (189,1 M€)

5. Liverpool = 161,2 M£ (186,5 M€)

6. Brighton = 159 M£ (184 M€)

7. Aston Villa = 156,8 M£ (181,5 M€)

8. Tottenham = 154,6 M£ (178,9 M€)

9. Brentford = 152,4 M£ (176,4 M€)

10. Fulham = 150,2 M£ (173,8 M€)

11. Crystal Palace = 148 M£ (171,3 M€)

12. Chelsea = 145,8 M£ (168,7 M€)

13. Wolverhampton = 143,6 M£ (166,2 M€)

14. West Ham = 141,4 M£ (163,7 M€)

15. Bournemouth = 139,2 M£ (161,1 M€)

16. Nottingham Forest = 137 M£ (158,6 M€)

17. Everton = 134,8 M£ (156 M€)

18. Leicester = 132,6 M£ (153,5 M€)

19. Leeds = 130,4 M£ (150,9 M€)

20. Southampton = 128,2 M£ (148,4 M€)