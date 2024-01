CAN 2024: Kappa dévoile les deux maillots de la Tunisie

Les maillots de. laTunisie pour disputer la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

La Tunisie a dévoilé ses nouveaux maillots pour la Coupe d’Afrique des nations 2024, qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Ces maillots, créés par l’équipementier Kappa, mettent en avant l’histoire et l’héritage de la nation tunisienne.

Rouge à domicile blanc à l’extérieur la Tunisie à la CAN 2024

Le maillot domicile est rouge et blanc, les couleurs traditionnelles de la Tunisie. Sa face avant est ornée d’un motif en ton sur ton inspiré de l’amphithéâtre d’El Jem, un monument historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis plus de quarante ans. Cet amphithéâtre, construit au IIIe siècle sous l’Empire romain, est l’un des plus grands colisées du monde.

Première sortie en amical contre la Mauritanie

Le maillot extérieur est quant à lui blanc avec le même pattern en ton sur ton. Comme le principal à domicile, il est fabriqué dans une matière respirante et élastique, qui permettra aux joueurs de la Tunisie de se dépasser durant la compétition. La Tunisie débutera la CAN le 16 janvier contre la Namibie. Elle affrontera ensuite le Mali le 20 janvier et l’Afrique du Sud le 24 janvier. Les Aigles de Carthage porteront leur nouveau maillot pour la première fois demain en match amical contre la Mauritanie.