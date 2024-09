Bienvenue dans le futur stade de l’Inter Miami de Messi et Beckham

Visite en images du futur écrin de l’Inter Miami de David Beckham où Lionel Messi pourrait toucher ses derniers ballons.

L’Inter Miami, franchise de MLS co-détenue par David Beckham où évolue notamment Lionel Messi et Luis Suarez, a dévoilé les plans ambitieux de son futur domicile : le Miami Freedom Park. Ce complexe sportif d’envergure, dont l’ouverture est prévue pour 2026, promet de révolutionner l’expérience du football en Floride. Ce projet pharaonique s’étendra sur 53 hectares.

Visite en images du futur Miami Freedom Park de l'Inter Miami Image 1 parmi 7

Le Miami Freedom Park futur écrin de l’Inter Miami

Au cœur du complexe trônera un stade ultramoderne de 25 000 places, entouré d’un vaste parc public, le plus grand de Miami. Le site accueillera également des espaces commerciaux, des hôtels, des bureaux et une salle de spectacle, faisant du Miami Freedom Park bien plus qu’un simple stade de football. Par communiqué, David Beckham a exprimé son enthousiasme face à ce projet : « Miami Freedom Park est l’aboutissement d’années de travail acharné et de notre désir de créer un héritage durable pour les fans et la communauté de Miami et du sud de la Floride. »

Une manne financière pour la ville et un écrin vecteur d’emploi

Le projet, entièrement financé par des fonds privés, promet des retombées économiques significatives pour la ville et permettrait la création de plus de 15 000 emplois directs et indirects. Au-delà de l’aspect sportif, le Miami Freedom Park se veut un lieu de vie et de divertissement. Il comprendra des terrains d’entraînement pour les jeunes, des restaurants, des boutiques et un espace dédié aux concerts et événements culturels.

Les travaux ont déjà débuté, avec une première phase comprenant le stade, le parc public et les infrastructures de base, qui devrait s’achever fin 2025. L’Inter Miami quittera alors son stade actuel, le Chase Stadium, pour entamer une nouvelle ère dans ce complexe futuriste, symbole des ambitions démesurées du football américain.