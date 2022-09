Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi: Le 11 des joueurs en fin de contrat dans 9 mois

Une team de Ballon d’or, ce serait possible si ces joueurs se libéraient de leur contrat en juin. Et qu’ils décident d’évoluer ensemble.

Le phénomène a pris de l’ampleur avec la crise. Entre des clubs, moins désireux de payer les levées contractuelles sur les transferts, et des joueurs qui profitent de la situation pour augmenter les possibilités d’embauche, et négocier en prime à la signature, l’indemnité économisée, le marché des footballeurs libres devient chaque année, de plus en plus intéressant à suivre.

Le marché des joueurs libres prend de plus en plus d’ampleur

En témoignent, qu’après Mbappé, Dembélé ou autre Pogba, pour qui le suspense aura duré jusqu’à l’été, d’autres joueurs de classe mondiale, sont incertains sur leur futur, au-delà du 30 juin prochain. Ils seront même libres, au premier jour de janvier, de négocier avec d’autres équipes que la leur. Certains, à l’exemple de Lionel Messi avec le Paris SG, ont toutefois des options pour poursuivre une saison de plus, dans leur contrat.

Messi, Benzema, Kanté ou Cristiano Ronaldo… Des champions en puissance

Personne ne devrait nous contredire, si l’on dit que ce onze ci-dessous est taillé Ligue des champions, pour la gagner. Prenons en pour preuve, l’association de deux légendes de leur sport, que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et avec eux, le futur Ballon d’or, Karim Benzema, plus une paire au milieu de terrain qui associe un champion du monde en titre, N’Golo Kanté, à un autre qui l’a été avant lui, en 2010, Sergio Busquets.

Même le banc de touche est monstrueux

Que du lourd, donc, et à toutes les lignes. Sans compter que ce collectif laisse de côté d’autres joueurs de qualité. citons pour quelques-uns d’entre eux : Thomas Lemar, Memphis Depay, Diogo Dalot, le champion d’Europe Jorginho Stefan de Vrij, Toni Kroos et autre Roberto Firmino.

Le onze de folie des joueurs en fin de contrat dans 9 mois