Bayern Munich: Les salaires des joueurs du Bayern, cette saison 2022-2023

Sadio Mané est le nouvel homme fort du Bayern Munich.

Un crack qui en remplace un autre, et un homme fort de plus dans la défense ; voilà qui résume le mercato du Bayern Munich, marqué par le départ de Lewandowski et Mané pour lui succéder, plus l’arrivée de Matthijs de Ligt en charnière défensive. Ça, et l’indemnité record de 20 millions d’euros, payée pour le jeune Mathys Tel, 17 ans et une poignée de minutes à peine chez les pros, avec le Stade Rennais. De fait, la masse salariale du Bayern Munich ne va pas franchement évoluer d’un exercice à un autre.

Sadio Mané succède à Lewandowski comme joueur le mieux payé du Bayern

Aux derniers chiffres officiels, en 2021, elle était de 373 millions d’euros et la cinquième plus volumineuse du football européen. Au sommet du vestiaire, Sadio Mané a ni plus, ni moins, récupéré le salaire laissé par Robert Lewandowski, à 22 millions d’euros brut par saison et un contrat signé sur trois ans, jusqu’en 2025. Selon les informations du populaire média allemand Bild, ils sont sept cadres majeurs compris dans une fourchette salariale de 19 à 22 millions d’euros brut la saison. Parmi eux, l’ailier international français, Kinglsey Coman, à 20 millions la saison.

Un international français dans la fourchette haute des salaires

Du côté des autres Bleus, Lucas Hernandez approche, comme son nouveau partenaire néerlandais, Matthijs de Ligt, quelques 1,4 millions brut tous les mois, tandis que Dayot Umpamecao est proche de 835 000 €/mois et Benjamin Pavard, à 600 000 € par mois. Quant à l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr, il vit en Bavière une expérience compliquée pour lui, et chère pour le Bayern ainsi que l’on récemment évalué nos voisins allemands, au coût de sa minute passée sur le rectangle vert. Découvrez tous les salaires des joueurs du Bayern en page suivante de ce dossier.

Les salaires des joueurs du Bayern Munich, cette saison 2022-2023

Joueur Salaire en 2022-2023 Echéance du contrat Manuel Neuer 21 M€ 2024 Matthijs de Ligt 16,92 M€ 2027 Lucas Hernandez 16,92 M€ 2024