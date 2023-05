Bayern Munich: Hommage à la tunique historique, adidas dévoile le maillot 2023-2024

A dominante de blanc, doublé de rouge, le nouveau maillot 2023-2023 du Bayern Munich.

Après la Juventus Turin pour autre club partenaire, adidas dévoile, ce mercredi, le maillot domicile du FC Bayern Munich pour la saison 2023/2024, célébrant le lien unique du club avec les couleurs rouge et blanche. Le maillot réinterprète les couleurs emblématiques qui représentent l’identité et l’engagement du club, en revisitant les archives et en les actualisant pour la saison 2023.

Un domicile rouge et blanc iconique pour le Bayern Munich

Célébrant la simplicité des couleurs, le maillot arbore une base principalement blanche agrémentée de manches rouge vif audacieuses, en hommage au premier maillot domicile porté par l’équipe lors de sa première saison dans l’élite du football allemand. L’intérieur du col complète l’histoire du design en affichant le message « Rot & Weiß ein Leben lang » – traduit par « rouge et blanc pour la vie » ; une référence à l’un des règlements du club, stipulant que les maillots domicile doivent comporter du rouge et du blanc.

Une sortie qui s’associe au festival Superbloom

Pour accompagner cette sortie, le club et son équipementier s’associent au festival Superbloom (qui aura lieu les 2 et 3 septembre) dans la capitale bavaroise pour mettre en valeur cette histoire et démontrer que Munich est aussi rouge et blanc. « La combinaison du rouge et du blanc représente l’identité du FC Bayern Munich – et ce depuis plus d’un siècle, détaille Lisa Datz, responsable des produits chez adidas Football. Ces couleurs symbolisent la fierté, la confiance inébranlable et les grands triomphes. Avec ce nouveau maillot, nous mettons en avant l’importance de ces couleurs pour le club et nous sommes impatients de le voir sur le terrain et sur les supporters alors que nous entamons ensemble le prochain chapitre de l’histoire du succès rouge et blanc ».

Il existe deux versions du nouveau maillot qui sont toutes deux fabriquées à partir de polyester 100 % recyclé. L’attaquant Thomas Müller est l’un des ambassadeurs choisis pour la promotion.