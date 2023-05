Juventus: Rayures de zèbre et détails jaunes, le maillot 2023-2024 dévoilé

Le maillot 2023-204 de la Juventus est sorti.

Adidas dévoile ce vendredi le nouveau maillot domicile de la Juventus pour la saison 2023-2024. Le célèbre motif à rayures noires et blanches, emblème du club depuis 1903, reste à l’honneur, avec uin zeste d’originalité en plus. En effet, la finition brossée du maillot évoque les bandes d’un zèbre, clin d’œil humoristique au talent et à l’individualité des joueurs de la Juventus.

La Juventus et Adidas dévoile le maillot domicile 2023-2024

Le maillot met également en valeur des détails de jaune, qui apportent une touche de modernité tout en restant fidèle à l’héritage du club. L’écusson et les trois bandes du sponsor sur les épaules sont notamment colorées de jaune. Ce design moderne et enraciné dans l’histoire du club est destiné à une nouvelle génération de supporters.

Du polyester recyclé pour les deux versions du maillot

Le maillot a été conçu avec des technologies de pointe pour les joueurs et les fans. Il existe deux versions, l’une authentique fidèle au maillot que porteront les joueurs sur le pré et l’autre, en replica pour les fans. En outre, la Juventus et Adidas ont pris des mesures pour la protection de l’environnement, en utilisant du polyester recyclé pour les deux versions du maillot.

Première sortie le 14 mai face à Cremonese en Serie A

Ce nouveau maillot sera porté pour la première fois lors du match contre Cremonese le 14 mai prochain. Il sera disponible à la vente à partir du 12 mai dans les enseignes de la Juventus, ainsi que dans une sélection d’espacer Adidas, ou en ligne. Les supporters peuvent désormais se préparer à arborer fièrement les rayures de zèbre et les détails jaunes de leur équipe favorite.