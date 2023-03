Ballon d’Or 2023: Qui sera le prochain Ballon d’or selon les bookmakers ?

Qui sera le prochain Ballon d’or 2023 ? LEs bookmakers d’Angleterre ont leurs favoris…

Si la saison 2022-2023 est encore loin d’être finie, c’est généralement à cette période de l’année que se dessinent les prétendants au Ballon d’Or France Football. La distinction individuelle la plus prestigieuse du football est convoitée par tous les footballeurs. À ce jour, un favori se dégage, selon les bookmakers, pour remporter le Ballon d’Or 2023, il s’agit de Lionel Messi.

Messi favori des bookmakers pour le Ballon d’Or 2023

Absent de la liste de France Football lors du Ballon d’Or 2022, qui a vu le couronnement de Karim Benzema, Lionel Messi, après une saison d’adaptation au PSG, est bel et bien de retour sur le devant de la scène. Actuellement, il est le mieux placé, selon les bookmakers, pour décrocher un huitième Ballon d’Or. L’attaquant argentin est évidemment devant grâce à la Coupe du Monde qu’il a remportée face à la France, en décembre dernier. Il est le grandissime favori, avec une cote à 1,16.

Kylian Mbappé, outsider au Ballon d’Or 2023

Finaliste malheureux avec l’équipe de France, il aura été celui qui a maintenu les Bleus dans cette finale. Avec un triplé face à l’Argentine, Kylian Mbappé a marqué les esprits des observateurs du monde entier. L’attaquant français, champion du monde 2018, a réalisé une Coupe du monde hors normes. Auteur de huit buts durant la compétition, faisant de lui le meilleur buteur de ce Mondial, il a été l’atout numéro un des Bleus. La cote proposée par les bookmakers, pour que le numéro 7 du PSG soulève son premier Ballon d’Or est à 5,5. Il est le principal concurrent de Lionel Messi.

Karim Benzema est actuellement distancé dans la course au Ballon d’Or 2023

L’après Ballon d’Or 2022 de Karim Benzema a été plus compliqué. Victime de pépins physiques à répétition, il a manqué la Coupe du Monde avec l’équipe de France, en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Le natif de Bron n’est pas sur les mêmes standards que la saison dernière. Outre le Mondial 2022 loupé, le Real Madrid n’est pas leader de la Liga et est assez loin du FC Barcelone. Réaliser le doublé sera donc difficile pour Benzema. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote pour que l’attaquant de 35 ans soulève le trophée individuel le plus prestigieux du football en fin d’année est à 29.