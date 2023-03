Aubameyang, son tout nouveau bolide est une vraie dinguerie

La nouvelle Ferrari d’Aubameyang est une pièce rare, puisque limitée à 25 exemplaires.

C’est un secret de polichinelle de dire d’Aubameyang, qu’il apprécie les belles voitures. D’ailleurs, il ne s’en cache pas, notamment sur ses réseaux sociaux. Cette fois-ci, l’attaquant de Chelsea a fait appel à MS Motors, le spécialiste des véhicules haut de gamme, dans le sud de la France. Son nouveau bolide est une Ferrari F12 Novitec N Largo, numérotée du 5.

La nouvelle Ferrari d’Aubameyang est une perle rare

Le 5, puisqu’il s’agit du cinquième exemplaire de cette voiture, qui en compte seulement 25 dans le monde. Cette Ferrari a été musclée par Novitec, le préparateur automobile allemand a opéré quelques changements sur cette voiture. Elle dispose de jantes de 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière. Sous le capot, la Ferrari F12 Novitec N Largo est également bien équipée, avec un moteur V12 de 6,3 litres, poussé à 781 chevaux, contre 740 initialement.

Pas la première fois qu’Aubameyang muscle ses voitures

Ce qui lui permet d’aller beaucoup plus vite sur la route. Le nouveau bolide d’Aubameyang est capable d’aller de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes – contre 3,1 secondes avant les modifications -, avec une vitesse maximale de 350 km/h. La face avant du véhicule a été changée, elle est essentiellement composée de carbone. PEA, nous le disions plus haut, a un intérêt tout particulier pour le monde des automobiles et son garage personnel est riche de quelques modèles de luxe, que le joueur n’hésite pas à transformer esthétiquement. D’ailleurs, en même temps qu’il recevait sa Ferrari, il a retourné vers la France, sa Lamborghini Aventador holographique, pour qu’elle (re)change de peau. « Wait and see » pour la suite, comme disent nos voisins britanniques…