ASSE: Quel est le taux de rentabilité de l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer est toujours à vendre.

Alors que le sujet d’une vente prochaine se fait de plus en plus pressant, le cabinet de conseil et d’expertise KPMG en charge de l’opération ayant mandat jusqu’à la fin de cette année, l’ASSE est-elle une entreprise rentable pour de futurs acquéreurs ? Ça l’est rarement dans le football, un domaine d’entreprise bien différent du monde plus classique des affaires, dont la réussite principale repose d’abord sur le recrutement de joueurs capables à onze et quelques remplaçants en plus de faire gagner des titres. Et par la même du chiffre d’affaire.

Un taux de rentabilité négatif pour l’ASSE en 2022

A Saint-Etienne il a baissé, naturellement, avec la relégation du club en Ligue 2, au terme de la saison 2021-2022. Cet exercice comptable a été marqué par une perte nette de 6,8 millions d’euros, chose assez rare chez les Verts jusqu’alors chaque année financièrement vertueux, mais de plus en plus contraints sur la fin, d’équilibrer les comptes via le mécanisme du marché des transferts et la cessions de contrats de joueurs. Selon la plateforme Manageo de la gestion et distribution de données des entreprises, au 30 juin 2022, le taux de rentabilité du club stéphanois était négatif, à moins 0,12%.

Un retour dans l’élite doperait la valorisation des Verts

Manageo l’explique ainsi : « Le taux de rentabilité est le ratio entre les capitaux investis dans l’entreprise et les profits générés par cette dernière ». Comprendre qu’au bilan de 2022, les placements du board du club n’ont pas été les plus pertinents. L’indicateur est forcément à prendre avec des mesures et dans le cas des Verts, un retour dans l’élite du foot français boosterait, sinon la rentabilité à tout le moins la valorisation du club qua détient présentement le duo Roland Romeyer/Bernard Caïazzo.