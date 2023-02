ASSE, FCGB, HAC: Classement sportif de la L2 vs le budget des clubs

Au comparatif du classement sportif et des budgets des clubs de la Ligue 2, le FC Metz, Valenciennes et les Chamois Niortais sont à l’équilibre.

Après 24 journées disputées, des tendances commencent à se dégager en Ligue 2, aussi bien pour la montée en Ligue 1 que pour la descente en National 1. Et force est de constater, comme ça peut être le cas pour l’étage supérieur, que le budget prévisionnel des clubs ne correspond pas toujours à leur classement. C’est le cas notamment de l’ASSE, qui risque de poursuivre sa descente aux enfers. Ou encore du HAC, de manière plus positive, qui pourrait bien découvrir l’élite du football français. Tandis que le FCGB est presque à l’équilibre.

L’ASSE est le moins bon élève de cette Ligue 2

Seizième de Ligue 2 avec 24 points, l’ASSE est le moins bon élève du championnat. A 30 millions d’euros, les Stéphanois possèdent pourtant le deuxième plus gros du budget, de la deuxième division. Ils accusent donc un écart de -14. Relégués la saison dernière, les Stéphanois pourraient bien prolonger leur cauchemar, en atterrissant en National 1. Pour rappel, cet exercice 2022-2023 est particulier, puisqu’il y a quatre descentes vers l’étage inférieur.

Le HAC parmi les meilleurs élèves, le FCGB quasiment à l’équilibre

Le HAC – sixième budget de Ligue 2 , à 16 millions d’euros -, caracole en tête du championnat et est plus que jamais bien parti, pour monter en Ligue 1. Avec 51 points, les Havrais comptent 9 points d’avance sur le deuxième du championnat, Bordeaux. Tout comme l’ASSE, les Girondins ont été relégués la saison dernière. Pour autant, le club bordelais – qui a le plus gros budget, à 40 millions d’euros-, ne compte pas s’éterniser dans l’anti-chambre de l’élite et pourrait bien de nouveau figurer avec le gotha du football français.

Quevilly-Rouen et FC Annecy sont les meilleurs élèves

Si les plus gros budgets ne sont pas toujours au rendez-vous, il arrive que les plus modestes, eux, réalisent de très belles performances. C’est le cas de Quevilly-Rouen et du FC Annecy, qui sont les plus compétitifs. Les Rouennais et les Annéciens disposent respectivement du 16ème et 19ème budget du championnat. Pourtant, au classement, QRM est septième, et Annecy, dixième. Ils accusent un écart de +9.

Comparatif de la Ligue 2 2022-2023 du classement sportif et du budget des équipes

Club Budget Classement budget Classement L2 Différence Bordeaux 40 M€ 1 2 – 1 Saint-Étienne 30 M€ 2 16 – 14 Paris FC 23 M€ 3 14 – 11