Classement de la Ligue 1 vs le budget des clubs

Au classement du comparatif des budgets et des résultats sportifs, trois clubs sont à l’équilibre.

La mi-temps est passée en Ligue 1, bientôt se disputera le money time du championnat de France élite, saison 2022-2023. A ce stade, il n’y a pas toujours de logique entre le budget prévisionnel des équipes et leur place au classement sportif. Pas toujours, pour ce qui relève de la partie basse du tableau, pour les équipes qui jouent leur survie. Le Clermont Foot ou le TFC promis à descendre, au regard de leurs moyens financiers, jouent des coudes, dans le ventre mou avec une petite marge d’avance et d’assurance.

PSG, OM et Losc sont à l’équilibre parfait

En revanche, pour ce qui concerne la lutte pour le titre et le podium final, les forces en présence sont peu ou prou celles annoncées. Notamment pour ce qui concerne le PSG et l’OM, respectivement premier et deuxième, tant du classement sportif que sur leurs budgets. Comprendre qu’il y a donc ici corrélation entre l’argent et les résultats produits sur le rectangle vert. C’est vrai aussi pour le Losc qui est aussi à l’équilibre parfait. Globalement, plus de la moitié des équipes du plateau présente un ratio proche de zéro, à + ou – 2 au maximum.

RC Lens, Clermont et TFC, les meilleurs élèves

Aux extrêmes, le RC Lens et le Clermont Foot sont les équipes les plus compétitives, sur cette comparaison, à + 7, l’un comme l’autre. Le TFC (+ 6) s’ajoute à eux. A l’inverse, l’Olympique Lyonnais accuse un écart de – 6, le plus élevé en Ligue 1, devant le FC Nantes, à – 5.

Le classement de la Ligue 1 2022-2023 comparé aux budgets des clubs

Club Budget 2022-2023 Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 250 M€ 2 2 = Olympique Lyonnais 250 M€ 3 9 – 6 AS Monaco 240 M€ 4 3 + 1