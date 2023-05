Les joueurs les plus chers par club de Ligue 2 selon l’Observatoire du football

Focus sur le joueur le plus cher des clubs de la Ligue 2, selon l’Observatoire du football.

À quatre journées de la fin de saison de Ligue 2, tout reste encore à faire pour la montée en Ligue 1. Si le HAC, leader du classement, devrait bien évoluer au sein de l’élite du football français lors du prochain exercice, rien n’est encore joué pour la deuxième place, que se disputent le FCGB et le FC Metz. De son côté, l’ASSE devrait se maintenir sans trop de difficultés, tandis qu’en bas de tableau, le suspense règne également. Un exercice 2022-2023 indécis durant lequel plusieurs joueurs sont parvenus à se mettre en avant et à porter leur équipe, ou au contraire n’ont pas su tirer leur épingle du jeu. Voici les joueurs les plus chers de chaque club de la deuxième division française selon le Centre international d’étude du sport (CIES).

Georges Mikautadze, attaquant du FC Metz, vaut deux fois plus que le joueur le plus cher du FCGB

Relégué en Ligue 2 la saison dernière, le FC Metz, troisième à seulement trois points du FCGB deuxième, peut encore croire à la montée. Un classement que les messins doivent largement à leur attaquant Georges Mikautadze. Avec 22 buts inscrits en 33 matchs disputés, l’international géorgien est le meilleur buteur de l’antichambre du football français cette saison. Des performances qui lui permettent d’être le joueur le plus cher du championnat, avec une valeur marchande de 10 millions d’euros, selon le CIES.

Georges Mikautadze, plus cher que le joueur le plus valorisé de l’ASSE et du HAC

La valorisation de Georges Mikautadze sur le mercato est supérieure à celle cumulée du joueur le plus cher de l’ASSE et du HAC. Elle est également deux fois plus grande que celle du footballeur le plus valorisé des Girondins de Bordeaux. Le numéro 9 du FC Metz représente à lui seul 24% de la valeur marchande de l’effectif messin et près d’un quart de celle de l’ensemble des joueurs les plus chers de chaque club de Ligue 2, qui est de 46 millions d’euros.

Les joueurs les plus chers de chaque club de la Ligue 2 selon le CIES

1. Georges Mikautadze (FC Metz) = 10 M€

2. Junior Mwanga (Girondins de Bordeaux) = 5 M€

3. Saidou Sow (ASSE) = 4 M€

4. Arouna Sangante (HAC) = 4 M€

5. Formose Mendy (Amiens SC) = 3 M€

6. Ilyes Hamache (Valenciennes FC) = 2 M€

7. Anthony Mandrea (SM Caen) = 2 M€

8. Abdoulie Sanyang (Grenoble) = 2 M€

9. Junior Olaitan (Chamois Niortais) = 2 M€

10. Rassoul Ndiaye (FC Sochaux) = 2 M€

11. Kevin Van Den Kerkhof (SC Bastia) = 1 M€

12. Dembo Sylla (Stade Lavallois) = 1 M€

13. Kilian Corredor (Rodez) = 1 M€

14. Till Cissokho (Quevilly Rouen) = 1 M€

15. Jean Evans (Pau FC) = 1 M€

16. Morgan Guilavogui (Paris FC) = 1 M€

17. Rafiki Saïd (Nîmes Olympiques) = 1 M€

18. Xande Silva (Dijon FCO) = 1 M€

19. Kevin Mouanga (Annecy FC) = 1 M€

20. Hugo Picard (EA Guingamp) = 1 M€