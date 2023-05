Les joueurs les plus chers par club de Ligue 1 selon le CIES

Mbappé au PSG est le plus cher du monde, quels sont ailleurs, les joueurs à la plus forte valorisation sur le mercato ?

Alors qu’il ne reste plus que quatre journées de Ligue 1 et que le mercato estival approche à grands pas, des tractations ont déjà lieu entre les clubs, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Les écuries du championnat de France, parmi lesquelles le PSG, l’OL, le RC Lens ou encore l’OM, se projettent déjà vers la saison prochaine pour renouveler au mieux leur effectif et se renforcer. Coup d’œil sur les joueurs les plus chers de chaque club de l’élite du football français, d’après les données du Centre international d’étude du sport (CIES).

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, est le joueur le plus cher de la Ligue 1

Estimé à 150 millions d’euros d’après le site spécialisé, Kylian Mbappé est le joueur le plus valorisé du club parisien et du championnat de France en général. L’attaquant de 24 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 (plus un an en option s’il le souhaite), représente, à lui seul, 23% de la valeur marchande de l’ensemble des joueurs sous contrat avec le Paris Saint Germain. Une domination qui ne laisse que peu de doutes sur le fait qu’il est bel et bien le joueur dominant du club de la capitale et du championnat.

Mbappé plus cher que le joueur le plus valorisé de l’OL, l’ASM, l’OM et RC Lens réunis

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a aucun concurrent sur le sol français. Sa seule valeur marchande est supérieure à celle cumulée du joueur le plus cher de l’OL, de l’AS Monaco, de l’OM et du RC Lens. A eux quatre, Castello Lukeba, Axel Disasi, Mattéo Guendouzi et Lois Openda sont estimés à 130 millions d’euros, soit 20 millions d’euros de moins que Kylian Mbappé. Autre preuve de sa domination, le numéro 7 du Paris Saint-Germain représente à lui seul, près d’un tiers de la valeur marchande de l’ensemble des joueurs les plus chers de chaque club de Ligue 1, qui est de 494 millions d’euros.

Les joueurs les plus chers de chaque club de la Ligue 1

1. Kylian Mbappé (PSG) = 150 M€

2. Axel Disasi (AS Monaco) = 40 M€

3. Arthur Theate (Stade Rennais) = 40 M€

4. Jonathan David (Losc) = 40 M€

5. Castello Lukeba (OL) = 30 M€

6. Mattéo Guendouzi (OM) = 30 M€

7. Loïs Openda (RC Lens) = 30 M€

8. Kephren Thuram (OGC Nice) = 30 M€

9. Elye Wahi (Montpellier) = 15 M€

10. Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC) = 15 M€

11. Bamba Dieng (FC Lorient) = 15 M€

12. Ludovic Blas (FC Nantes) = 10 M€

13. Ismaël Doukouré (RC Strasbourg) = 10 M€

14. Yehvann Diouf (Stade de Reims) = 10 M€

15. Wilson Odobert (Troyes) = 10 M€

16. Achraf Dari (Stade Brestois) = 5 M€

17. Alidu Seidu (Clermont) = 5 M€

18. Rayan Raveloson (AJ Auxerre) = 4 M€

19. Nabil Bentaleb (Angers SCO) = 4 M€

20. Clément Vidal (AC Ajaccio) = 1 M€